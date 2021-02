Seconda giornata  di ritorno del Campionato di Serie B Decò di pallamano

04/02/2021 19:22:00

Seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Decò e le Società sono pronte per affrontare il prossimo week end che vedrà finalmente rientrare nel rettangolo di gioco la Pallamano Avola ferma da vario tempo causa positività al Covid.

“Riprenderemo dopo una lunga e forzata inattività causa Covid-19” così dichiara Danilo Garofalo vice capitano della ASD Pallamano Avola “ l’ultimo nostro allenamento è stato fatto prima di Natale. In settimana riprenderemo ad allenarci in vista del derby contro il Rosolini. Che sta dimostrando di essere una buona squadra. L’auspicio è che da parte nostra si possa disputare una buona e ordinata gara e che alla fine, perché no, magari il risultato finale può premiarci”.

Sara proprio il match Pallamano Avola contro la New Handball Rosolini ad aprire le danze sabato 6 febbraio pv alle ore 16:30. Domenica, invece, sarà la volta de Il Giovinetto Petrosino vs Agriblu Scicli alle ore 16:30; alle 17:00 il Leali Marsala affronterà l’Aetna Mascalucia e alle 18:00 fischio di inizio tra Aretusa e Girgenti.

Tutte le partite si disputeranno a porte chiuse ma potete assistere alla diretta streaming sulla pagine della FIGH Sicilia e su TeleTris (canale 172 del DTT) del match Pallamano Aretusa vs Pallamano Girgenti di domenica alle 18:00.

La stessa gara verrà trasmessa in differita su Telesud canale 118 del dt il mercoledì alle 15.15 e in replica a 00.30 e Globus Television sul canale 819 dt il giovedì alle ore 21.30.