Marsala: 22 i contagi alla Rsa Morana 

05/02/2021 13:25:00

Sono 22 i casi di coronavirus accertati all'interno della Rsa "Morana" di Marsala. Lo ha accertato l'Usca dell'Asp di Trapani, dopo aver effettuato i tamponi molecolari.

Circa i 22 casi, 10 sono tra il personale, e 12 tra i pazienti, che sono tutti, comunque, non gravi. Tra l'altro gli ospiti della Rsa avevano fatto il primo vaccino, e per loro è stata un po' una beffa, contrarre il virus tra la prima e la seconda dose, rinviata ormai chissa a quando. E chissà che non sia proprio questa prima dose ad aver attenuato gli effetti del Covid.

Alcuni pazienti, con sintomi più gravi, sono stati trasferiti al Covid Hospital di Marsala, altri invece a Salemi.