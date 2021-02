Un supermarket della droga in strada. Arrestato pusher a Trapani

05/02/2021 09:16:00

Aveva aperto un supermercato della droga a cielo aperto nella zona nel quartiere San Giuliano, il pusher tratto in arresto martedì pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.



Il giovane, un ventottenne trapanese, con piccoli precedenti di polizia, aveva organizzato un vero supermarket in strada, effettuando continue cessioni di stupefacente di varie tipologie e nascondendo ogni volta le sostanze a pochi metri di distanza dal “punto vendita”.

Gli operatori di Polizia, dopo aver piazzato in maniera estemporanea una telecamera, ne hanno osservato i movimenti ed al momento giusto, hanno fatto scattare il blitz.



Nel luogo di occultamento sono state trovate 68 dosi di droga tra cui crack, cocaina e hashish, per un ammontare complessivo di quasi venti grammi.

Indosso al giovane, invece, ben 300 euro in contanti provento dell’attività di spaccio.

Per l’intraprendente spacciatore, sono scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è finito in carcere.