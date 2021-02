Erice, la filastrocca "anti-covid" di Davide premiata al progetto "La speranza è virale"

06/02/2021 09:08:00

"In fondo al tunnel c'è sempre la luce". Il piccolo Davide lo ha rimarcato nella sua filastrocca sul Covid, lanciando un messaggio di speranza a quanti in questo momento difficile oltre alle certezze, alla quotidianità, hanno perso anche quella: la speranza, appunto. Con la semplicità di un bambino di otto anni, Davide Sciortino dà una lezione di vita a tutti. Sì, Davide ha ragione perché questo maledetto virus non può e non deve averla vinta.

Perché, come dice lui, alla fine del tunnel per quanto lungo e buio possa essere c'è sempre la luce, la normalità, la vita. E le parole di speranza di Davide, che frequenta la classe terza B della scuola primaria Pascoli di Erice, sono state premiate con un buono-libri. L'alunno ha partecipato al progetto “La speranza è virale. Come la speranza può essere più contagiosa del Covid19” rivolto a tutti i gli studenti dai 5 ai 19 anni che frequentano le scuole ricadenti nel Comune di Erice.

Un progetto realizzato dalla biblioteca civica “Carvini” in collaborazione con la Libreria Galli. Nella sua filastrocca, Davide non ha dubbi: "Questo virus noi lo sconfiggeremo e una grande festa poi faremo". Filastrocca scritta durante il lockdown. Tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso saranno raccolti in un libro che sarà pubblicato dal Comune di Erice. Il Covid visto con gli occhi dei bambini che non hanno perso il sorriso e soprattutto la speranza nonostante la circostanza che anche loro sono stati costretti a cambiare le proprie abitudini.