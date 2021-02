Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 9 febbraio

09/02/2021 17:58:00

Sono 744 i nuovi casi di Coronavirus secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nel bollettino di oggi, martedì 9 febbraio 2021. Il totale dei contagiati da inizio epidemia sale così a 142.776.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 21.948 (si contano anche i tamponi rapidi), con il tasso di positività che aumenta rispetto a ieri e si porta al 3,4%.

Attualmente positive sono 38.521 persone. 24 nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.728.

I guariti ammontano invece a 100.527, +1.131 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.337 pazienti sono ricoverati con sintomi, 176 persone sono in terapia intensiva (-5).