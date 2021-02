Sicilia, paura per le varianti. La situazione aggiornata 

09/02/2021 20:13:00

C'è paura in Sicilia per le varianti del Covid che sono presenti nell'isola. Si tratta di una paura immotivata, con i social a fare da grancassa e molti siti che sparano titoli allarmistici. Cerchiamo di mettere ordine.

Un mese fa è stata individuata la variante inglese, in un paziente di Palermo. Attualmente i casi sotto osservazione sono tre.

Un missionario tornato dall'Africa, invece, presenta un probabile caso di variante sudafricana del virus. E' ricoverato a Partinico, in attesa di conferme. Tutti i suoi contatti, dal momento del suo rientro in Italia dalla Tanzania, sono stati isolati e tracciati.

Dalla Regione, infine, comunicano che "è destituita di fondamento la notizia relativa alla presenza in Sicilia di soggetti affetti da Covid-19 con variante brasiliana". Lo precisa il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute della Regione Siciliana.

E' stato convocato un vertice d'urgenza in assessorato regionale alla salute con i lavoratori di microbiologia di riferimento in Sicilia per potenziare la diagnostica per la ricerca delle varianti.

“Per quanto riguarda la variante africana attendiamo le analisi che dovrebbero arrivare dopodomani - ha aggiunto il presidente della Regione -. Per quanto riguarda la variante inglese tre possibili casi e nessuno dei tre risulta al momento essere grave. Ma a prescindere da ciò non sottovalutiamo nulla”.