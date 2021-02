Trapani, per il portale turistico la città è ancora "Covid free" 

09/02/2021 13:26:00

Ci pensate quando a Giugno i politici facevano a gara a chi doveva dichiarare per primo la città "Covid - free"? Trapani fu una delle prime città a vantarsi del titolo, dato che per quasi un mese, tra fine Maggio e fine Giugno, non ci furono quasi contagi.

E il Sindaco Giacomo Tranchida passò dall'idea di chiudere le spiagge, in caso di vento, per paura che con la saliva si disperdesse il virus, alla promozione di Trapani Covid - free.

E' andata come è andata. Adesso siamo stati investiti in pieno dalla seconda ondata ma nel sito turistico del Comune di Trapani il tempo sembra essersi fermato a Giugno. E quindi Trapani viene presentata ancora come città "Covid - safe", perchè è, citiamo "particolarmente inospitale per il virus". Il sito iovadoatrapani.it è stato commissionato dal Comune di Trapani e realizzato dalla Elite Island srl. Forse sarebbe il caso di aggiornarlo, no?