Immuni, un flop anche sui social. Arcuri ha pagato 2 euro per ogni "like" su Facebook

10/02/2021 12:00:00

Un flop anche sui social, e che è costato anche un po' di quattrini al contribuente. La campagna di comunicazione su Facebook dell’app Immuni non ha funzionato. Immuni era chiamata a tracciare e istruire i contagiati, centinaia di migliaia di italiani, ma la pagina Facebook, affidata alla multinazionale Zenith Italy per 40.720 euro, ha raccolto soltanto 19.000 iscritti. A oggi un "mi piace" è costato in media due euro, come riporta L'Espresso.

Così anche qui Domenico Arcuri, il commissario straordinario del governo di Giuseppe Conte, che si è comportato da risolutore automatico di problemi della pandemia, si è inceppato.

Come ha dimostrato l’inchiesta dell’Espresso sul metodo di acquisti della struttura, Arcuri ha sempre preferito la strada breve degli appalti con «procedura negoziata senza previa pubblicazione», anche dopo la fase più acuta e confusa dell’emergenza. Tutto lecito, certo, ma con un aggravio di responsabilità. Pure Zenith Italy, succursale di un gruppo mondiale, è stata selezionata in questo modo: il bando risulta creato e assegnato il 15 ottobre e ha per oggetto, tra le altre cose, «la realizzazione di grafica per post su pagina ufficiale Immuni su Facebook, inclusa la moderazione e la valutazione dei commenti e le interazioni».

L'uomo solo al comando. Arcuri si occupato anche del "centralino" di Immuni, cioè della società incaricata a contattare gli utenti dell’applicazione: si tratta di Acapo srl, una cooperativa romana che già lavora con aziende sanitarie locali, che ha ricevuto la commessa di 677.000 euro.