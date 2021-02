Favignana celebra per la prima volta la festa della Polizia Municipale

10/02/2021 16:23:00

Evento storico a Favignana. Per la prima volta, nel rispetto delle norme anti-Covid, è stata celebrata la festa della polizia municipale. La svolta è arrivata con l'insediamento del nuovo capo dei vigili, Biagio De Lio che nel corso del suo discorso ha fissato subito le priorità: “Garantire non soltanto la sicurezza dei cittadini, ma anche la legalità nel nostro territorio”.

E per rendere il Corpo sempre più efficiente e in linea con i tempi che cambiano, il neo comandante punta “sui corsi di formazione per il personale, mirati ad elevare gli indici di competenza e professionalità”.

“All'interno di una società sempre più articolata – ha detto Biagio De Lio -e in rapida trasformazione ed evoluzione, ha assunto maggiore rilevanza, sia dal punto di vista sociale sia da quello politico, la sicurezza urbana che non può più essere rappresentata come unico bene fornito dagli organi dello Stato del quale i cittadini sono semplici fruitori, ma dovrà essere assicurata attraverso un'articolazione di strumenti e metodi finalizzati alla convivenza sociale e alla partecipazione dei cittadini per garantire la civile e ordinata convivenza e la vivibilità nella nostra città”. A conclusione della cerimonia è stata donata una targa-ricorso ad una poliziotta municipale che è andata in pensione il primo gennaio del 2021.