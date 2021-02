11/02/2021 19:49:00

Nel campionato di serie A2 di basket il match fra 2B Control Trapani e Urania Basket Milano previsto per il 14 febbraio è stato rinviato al 2 aprile prossimo. Lo ha comunicato la formazione granata che per accordo intercorso fra le due società, lo spostamento è stato consentito per venire incontro alle esigenze della compagine lombarda. Il match del 2 aprile si disputerà al PalaConad di Trapani alle ore 18.