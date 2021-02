Nel weekend torna in campo la serie B Decò di pallamano

11/02/2021 19:43:00

Si giocherà nel week end del 13 e 14 febbraio, la terza giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Decò di pallamano.

La Pallamano Avola affronterà Il Giovinetto Petrosino sabato 13 alle 16:30 e alle 18:30 dello stesso giorno sarà la volta dell’Agriblu Scicli contro il Leali Marsala.

Domenica 14, invece, alle 16:00 la NHC Rosolini cercherà di mantenere i due punti a casa contro il primo della classe Girgenti e alle 17:00 l’Aetna Mascalucia vorrà primeggiare contro l’Aretusa.

Intanto si è disputato il 10 febbraio il primo recupero tra Aetna Mascalucia – Pall. Avola che ha visto avere la meglio gli etnei con il punteggio di 35 a 26.

Da venerdì un altro appuntamento importante coinvolge la Sicilia, infatti, a Salsomaggiore si svolgerà la Coppa Italia alla quale parteciperà la neo eletta in A1 AC Life Style Handball Erice, squadra femminile che in queste settimane ha dato grandi soddisfazioni alla pallamano sull’isola.

“Siamo felici ed entusiaste di partecipare alla Final Six di Coppa Italia. Il nostro obiettivo era di entrare in A1 nell’arco di tre anni. Ci siamo riuscite in un solo anno e in più già siamo in Coppa: per noi già abbiamo vinto ma faremo il possibile per non deludere la nostra Società che ci sta dando davvero tanto. Sappiamo che sarà quasi impossibile perché ci sono squadre importanti che hanno fatto la storia della pallamano ma sognare non costa nulla e noi metteremo tanto impegno. Primo scontro nei quarti di finali con il Pontinia, grandi amici di Erice e da lì si decide tutto” le parole del capitano della AC Life Style Handball Erice Lorena Benincasa.

Le partite di Coppa sono visibili in streaming su Elevensports.it invece il match del Campionato di Serie B trasmesso questa settimana sulla pagina FB della FIGH Sicilia e su Teletris (canale 172 DDT) sarà Aetna Mascalucia contro Aretusa di domenica alle 17:00.

Inoltre, la partita tra Aetna Mascalucia - Aretusa è visibile in differita su Telesud canale 118 del DTT e su Globus Tv canale 819 DTT nei giorni a seguire l’evento stesso.