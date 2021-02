Da lunedì chiude per lavori lo svincolo Alcamo Est dell'A29

12/02/2021 10:30:00

Chiude al traffico per lavori lo svincolo Alcamo EST dell' A29 Palermo- Mazara del Vallo, dal km 46+800 al km 44+200 su entrambe le carreggiate, rampa di ingresso, rampa di uscita, svincolo in entrata, svincolo in uscita dalle ore 00:00 di lunedì 15 febbraio alle 24:00 di sabato 27 febbraio.

La chiusura è necessaria per eseguire gli interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale dello svincolo e della bretella di Alcamo EST A29 Palermo-Mazara del Vallo.

A seguito della chiusura dello svincolo di Alcamo Est, tutti gli utenti che percorrono in entrambe le direzioni l'Autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo potranno raggiungere il Comune di Alcamo mediante lo svincolo di Alcamo OVEST posto al km 50+800 dell'A29.