Marsala, iniziano i lavori al lungomare in zona porto e "addio" alla corsia ciclabile

14/05/2024 16:40:00

Al via a quasi un anno dalla presentazione, il cantiere dei lavori di riqualificazione del lungomare che costeggia il porto di Marsala.

Come vedete dalle foto, è stata montata la recinzione con la quale è chiaro che si dovrà dire "addio" alla corsia ciclabile per tutto il tempo dei lavori, restringendo, ma è nelle cose, la carreggiata in quella zona.

Il progetto, finanziato da fondi del Pnrr, ha avuto stanziati circa due milioni di euro ed è stato realizzato dagli architetti di Itinera Lab, Giovanni e Domenico Nuzzo e integra anche la riqualificazione della via Verdi.

Ricordiamo che, come per altre occasioni, l'incontro dell'amministrazione Grillo lo scorso anno con i cittadini o i portatori d'interesse nella zona, fu fatto a cose già fatte.

L'obiettivo, così come hanno detto i progettisti, sarà quello di aprire la città al mare e riqualificare tutta l'area con l'abbattimento delle mura di cinta che non permettono la vista del porto e del mare.

Sarà caratterizzata inoltre dalle sedute in pietra, da quattro dune a verde che si affacceranno sul mare e vi saranno installati fari di nuova generazione che illumineranno tutta l’area adiacente al porto.

Insomma lavori che, speriamo si concludano nei tempi stabiliti e che non ci siano intoppi, visto che si creerà non poco caos in quella zona, specie ora che arriva la stagione balneare turistica.