Marsala, via Vecchia Mazara allagata da acqua e melma. Ma è chiusa solo da un senso

10/12/2024 09:10:00

La via Vecchia Mazara, della quale ci siamo occupati innumerevoli volte è nuovamente chiusa al traffico a causa del consueto allagamento di acqua e melma, come documentato nel video inviato da Rosalba Pipitone e riportato qui sotto. La situazione è particolarmente preoccupante perché il transito è interdetto soltanto dall'accesso lato Marsala, presso la Florio, mentre rimane aperto dal lato opposto, per chi proviene dalla zona sud.

Il video mostra le auto immerse nell’acqua e nel fango, che più che percorrere una strada sembrano guadare un fiume. I residenti della zona subiscono gravi disagi, mentre la circolazione risulta praticamente impossibile su un tratto già di per sé pericoloso a causa della carreggiata stretta.

A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l’impossibilità di percorrere il lungomare verso i lidi. Come segnalato ieri, questa strada è completamente invasa dalle alghe, causando il blocco del traffico per tutta la giornata sulla Statale 115, Via Mazara.

Una situazione che richiede interventi urgenti per la sicurezza e per garantire una viabilità adeguata in un'area strategica della città. Da anni si parla di interventi per risolvere il problema, cambiano i sindaci, cambiano le giunte, ma ad oggi non appena piove e c'è maltempo la viabilità da Marsala verso la zona Sud non è più praticabile, come se fossimo in un paese del terzo mondo e non nella quinta città della Sicilia.

