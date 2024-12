 Marsala: ci risiamo, la litoranea SP84 impraticabile a causa delle alghe

09/12/2024 12:47:00

Ci risiamo, la litoranea SP84 di Marsala torna a essere impraticabile a causa dell’accumulo di alghe, un problema annoso che si ripresenta ogni volta che il maltempo colpisce la zona. Le forti piogge e i venti delle ultime ore hanno peggiorato ulteriormente la situazione, rendendo la strada pericolosa e difficilmente percorribile.

Da questa mattina, la transenna posizionata nei pressi della Florio (qualcuno in auto non la considera) impedisce il transitare lungo il tratto di strada che collega Marsala ai lidi sud e al comune di Petrosino. Nonostante la riqualificazione in corso del lungomare, dalla Florio in poi, la situazione peggiora poche centinaia di metri più avanti.

Le alghe, accumulate lungo la carreggiata, rappresentano un serio ostacolo per il passaggio dei veicoli. La strada, oltre a essere visibilmente impraticabile, risulta scivolosa e insicura per gli automobilisti e ancora di più per chi si sposta in moto. La presenza di vegetazione marina, come potete vedere dalle foto di tp24, lungo il percorso, non solo rende difficile il transito, ma crea un rischio per chiunque si avventuri lungo il tratto.