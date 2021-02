La AC Life Style Handball Erice  in semifinale di Coppa Italia contro la Jomi Salerno

13/02/2021 12:41:00

Dopo i quarti di finale della Coppa Italia di Pallamano Femminile di Serie A al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme, oggi sarà il giorno delle semifinali.

Il Mestrino che ai quarti ha superato il Brixen, incontrerà l’Oderzo, seconda in classifica del Campionato di Serie A Beretta.

Sempre oggi, 13 febbraio alle ore 18:00, le Arpie della AC Life Style Handball Erice, nell’altra semifinale, affronteranno la prima della classe Jomi Salerno. Nella giornata di ieri le ericine hanno battuto, con il punteggio di 32 a 25, la Cassa Rurale del Pontinia.

Forte entusiasmo anche in Società “già essere presenti in Coppa è per noi uno degli obiettivi societari raggiunti. La semifinale è grande motivo di orgoglio perché è importante non solo per la HE ma per tutti coloro che ci sostengono e ci manifestano giornalmente il loro affetto e mi riferiscono ai tifoni, sponsor, amministrazioni del territorio trapanese e tutti sportivi che da quest’anno stanno apprezzando gli sforzi delle nostre Arpie. Ringraziamo il Pontinia, grandi amici della nostra Società, che con grande sportività e serietà hanno, come sempre, affrontato la gara. Oggi, un altro tassello da aggiungere al nostro percorso. Siamo onorati di giocare contro il Salerno attuale detentore del titolo, plurititolati e primi in classifica del Campionato. Cercheremo di dare il meglio e forza Arpie” dichiara Michele Ingardia Presidente della SSD Handball Erice.

Le partite di oggi sono in diretta streaming su Elevensports.it e sulla pagina della FIGH.

Giovanni Ingoglia