"Safer Internet Day" al Capuana Pardo di Castelvetrano

14/02/2021 18:00:00

In occasione della XVIII edizione del “Safer Internet Day”, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita dalla Commissione Europea, l’Istituto Comprensivo Capuana/Pardo di Castelvetrano, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ha coinvolto gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado alla partecipazione ad alcune iniziative volte a sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole della rete, attraverso momenti di riflessione guidata e di dialogo.

Le classi quarte e quinte della scuola primaria hanno partecipato ad un evento in diretta streaming promosso, in collaborazione con il MIUR, dal Safer Internet Centre Italia. Nello stesso giorno, gli studenti hanno preso parte alla seconda iniziativa, denominata “Safer Internet Stories”, ideata per promuovere le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media: sono stati lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, che hanno dato l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM.

Gli studenti della Secondaria di primo grado hanno invece partecipato ad un evento in diretta streaming in collaborazione con il Kiwanis Club a cui hanno preso parte importanti personalità del mondo mediatico che hanno discusso sul corretto uso degli strumenti informatici con l’obiettivo di rendere la navigazione in rete sicura e consapevole.

La prevenzione al cyberbullismo richiede un’attenzione particolare nel formare gli studenti che attraverso lo sviluppo del pensiero critico imparano ad utilizzare gli strumenti informatici con consapevolezza e ad evitare, in tal modo, eventuali rischi ad essi connessi. Lo sviluppo delle competenze digitali, permette agli studenti di accrescere il proprio background culturale spendibile in ogni campo del sapere, nell’ottica di un apprendimento permanente ed attivare canali di socialità positivi in un periodo così complesso come quello pandemico.