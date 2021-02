L'uomo che chiede soldi in giro per Marsala, altri avvistamenti

17/02/2021 17:02:00

Altre segnalazioni giungono alla redazione di Tp24 sull'uomo che gira la città chiedendo soldi, solitamente cinque euro, con la scusa di essere rimasto con l'auto senza benzina. Ne abbiamo parlato qui.

La segnalazione di oggi è di un nostro lettore, che ha scritto alla nostra pagina Facebook e racconta: "Anche a me è successo ... abito in via Trapani vicino la rotonda e una ventina di giorni fa verso le21 e 30 mi hanno citofonato. Mi affaccio dal balcone e un tipo si presenta dando nome e cognome, che non ricordo, e dicendo che era venditore di ricci, vicino la Florio, e che era rimasto a piedi con l' auto senza benzina e aveva i figli in auto che lo aspettavano. Avendomi chiesto cinque euro, e avendo sentito che c'erano bambini, gli ho buttato la banconota ed è andato via ringraziandomi e dicendo che mi avrebbe portato, il giorno dopo, un bicchiere pieno pieno di ricci. Non l' ho più visto ... né lui n é i ricci... ".

Altre segnalazioni vengono da Via Colajanni ("ha bussato verso le 23 chiedendo soldi per la benzina") e, freschissima, da Via Mazara: "Ieri, in Via Mazzara di fronte la caserma dei carabinieri, questo tizio ha citofonato a mio padre chiedendo soldi per la benzina perché la sua auto era rimasta ferma in strada ... Un tipo bassino, magro con barbetta e col capo coperto dal cappuccio della felpa, mi ha infastidito questo suo essere insistente, per togliermelo di torno gli ho dato qualche euro".