Vittoria importante per la Pallacanestro Trapani che in volata supera 78 a 76 il Monferrato

18/02/2021 09:31:00

Vittoria importante all’ultimo respiro per la Pallacanestro Trapani che, al PalaConad, ha sconfitto la Novipiù JB Monferrato con il punteggio finale di 78 a 76. Una gara equilibrata per larghi tratti dell’incontro e decisa solamente allo scadere grazie al canestro di Shonn Miller che ha consegnato la vittoria ai granata con Casale che a sei secondi dal termine e grazie alla girandola dei tiri liberi era riuscita a pareggiare il match. Una vittoria del collettivo per la 2B Control Trapani che ha conquistato il terzo successo di fila. Tra i singoli Corbett e Palermo sono stati i migliori realizzatori dei trapanesi con 19 e 16 punti.

La classifica, adesso con 14 punti all’attivo diventa di gran lunga più accettabile. Nel prossimo impegno di domenica i granata faranno visita al Reale Mutua Torino, attualmente terzo con 18 punti.

Il tabellino della gara:

Parziali: (18-18; 33-34; 53-49; 78-76).

2B Control Trapani: Corbett 19 (5/9, 3/4), Palermo 16 (4/4, 2/4), Mollura 14 (3/4, 2/3), Miller 10 (3/6, 0/3), Renzi 9 (3/4, 1/6), Erkmaa 6 (2/2, 0/1), Nwohuocha 4 (1/5), Gabriele Spizzichini (0/1), Pianegonda ne, Adeola ne, Tartamella ne, Milojevic ne.

Allenatore: Daniele Parente.

Novipiù Casale Monferrato: Fabio Valentini 18 (4/8, 3/8), Luca Valentini 13 (4/5, 1/1), Thompson 12 (5/12, 0/3), Tomasini 10 (1/4, 2/4), Camara 8 (2/2), Martinoni 8 (3/7, 0/3), Donzelli 7 (1/1, 1/2), Sirchia ne, Giombini ne, Lomele ne, Cappelletti ne.

Allenatore: Andrea Valentini.

Arbitri: Moretti, Valleriani, Marota.

Note: Gara a porte chiuse.

La Cronaca della gara

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Palermo, Corbett, Erkmaa, Miller e Renzi. Valentini risponde con Tomasini, Valentini F., Thompson, Donzelli e Camara. Dopo il canestro di Tomasini, Trapani si iscrive a referto con Palermo, Corbett e Miller. Valentini F. mette la prima bomba della gara, mentre Camara va a segno da sotto (4’ 6-7). Corbett da due e Palermo con una tripla riportano Trapani avanti. Valentini F. con una bomba accorcia le distanze, Miller fa uno su due dalla lunetta, mentre Nwohuocha mette a segno un gioco da tre punti (8’ 15-10). Valentini L. e Tomasini scagliano le triple del sorpasso. Nel finale del quarto Tomasini fa due su due ai tiri liberi, mentre Corbett da tre punti pareggia l’incontro: al 10’ 18-18.

2° QUARTO: Al canestro di Valentini L risponde Mollura da tre punti, mentre Valentini F. va a segno da sotto. Mollura prima è preciso dalla linea della carità e poi da sotto, mentre Casale realizza con Valentini F. dal mezz’angolo e con Camara dalla lunetta (15’ 25-26). Ancora Mollura da sotto crea difficoltà per la difesa ospite ed i piemontesi chiamano un minuto di sospensione. Thompson e Martinoni cercano la fuga, ma ancora Mollura tiene in vita i granata. Al canestro di Valentini L. risponde Nwohuocha che fa uno su due dalla lunetta. Nel finale Thompson e Mollura da tre punti chiudono il quarto con il punteggio di 33 a 34.

3° QUARTO: La gara riprende con la tripla di Valentini F., mentre Renzi si impone con una schiacciata e Palermo realizza la bomba del sorpasso (22’ 38-37). Renzi e Corbett da sotto sono precisi, così come Camara e Palermo dalla media. Martinoni dalla lunetta e poi dalla media interrompe il buon momento granata (27’ 48-43), ma Corbett è bravo a trovare la via del canestro. Al nuovo canestro di Martinoni, segue ancora Corbett realizza una tripla che porta il vantaggio trapanese sul più 8. Camara fa due su due dalla lunetta, mentre Thompson va a segno da sotto e chiude il quarto sul 53 a 49.

4° QUARTO: Corbett si accende con una bomba, ma ancora Thompson non molla la presa. Palermo, Donzelli ed Erkmaa vanno a segno da sotto, mentre Tomasini riporta Casale sul meno 4. Erkmaa realizza altri quattro punti di fila che portano Casale al time-out (35’ 64-56). Alla ripresa i fratelli Valentini realizzano cinque punti di fila: una striscia interrotta dalla penetrazione di Corbett. Ancora Valentini F. va a segno per due volte consecutive, costringendo quindi coach Daniele Parente al minuto di sospensione (36’ 66-65). Renzi e Donzelli fanno botta e risposta da tre punti, mentre Miller mette a segno un importante canestro da sotto. Camara non molla e a quaranta secondi dal termine Valentini chiama un time-out (71-70). Casale non riesce a realizzare, mentre Miller fa due su due ai tiri liberi a 18’’. La girandola in lunetta prosegue con Valentini F. e Miller che fanno uno su due, mentre Thompson li mette entrambi. Nuovo minuto di sospensione a 14’’ (74-73), con i granata che realizzano i liberi con Palermo Valentini L. fa uno su due ai liberi, ma Casale conquista il rimbalzo in attacco e Donzelli pareggia l’incontro (6’’ 76-76). Trapani però non demorde e Miller allo scadere realizza il canestro della vittoria granata per 78 a 76.

Giovanni Ingoglia