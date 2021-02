Petrosino, #vaccinivicini la sfida sui social lanciata dall'Auser

20/02/2021 13:19:00

#VacciniVicini è la "sfida" social lanciata su facebook per sensibilizzare le autorità sanitarie a far effettuare i vaccini anti-covid, - agli anziani con più di 80 anni -, nelle zone vicino la propria residenza.

La proposta è di Vincenzo Coppola dell'Auser di Petrosino. L'associazione di volontariato da giorni è impegnata ad aiutare tutti gli over80 del territorio a prenotare i vaccini on-line, presso la propria sede e anche privatamente, viste le tante richieste di aiuto.

"Da alcuni giorni però c'è una situazione inaccettabile - scrive Vincenzo -, perchè agli utenti del territorio si chiede di andare a fare il vaccino a Favignana, Levanzo e Marettimo e sinceramente non é normale, perchè non tutti gli over 80 "locali" sono in condizioni ottimali di salute per poter affrontare il viaggio. Si chiede a grande voce che ci siano #VacciniVicini in modo tale che gli anziani possano vaccinarsi a Mazara Del Vallo o Marsala".