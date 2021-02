"Sistema di vaccinazione over 80 fallimentare in provincia di Trapani"

20/02/2021 04:15:00

"La vaccinazione degli over 80 sta mostrando ancora una volta la gestione fallimentare della sanità siciliana", lo scrive in una nota Base Riformista, la corrente del Pd, della provincia di Trapani.

"Il sistema online annunciato con tanta enfasi sta creando disagi in tutta la Sicilia.

Nella nostra provincia abbiamo raccolto negli ultimi giorni tantissime lamentele di cittadini costretti ai viaggi della speranza per potersi vaccinare.

È incomprensibile che i cittadini di Trapani debbano andare a Mazara per essere vaccinati e che quelli di Mazara vengano prenotati a Trapani.

Ancora più incomprensibile è pensare che tanti anziani della nostra provincia residenti a Mazara, Castellammare, Marsala e Trapani si sono visti indicare quale centro per la vaccinazione Favignana", continua la nota.

"Costringere gli anziani ad usare un mezzo pubblico per raggiungere l'isola e dover affrontare a piedi un percorso di circa 10/15 minuti per arrivare al centro vaccinale dimostra quanto la gestione dell'Assessore Razza sia superficiale e distante dai bisogno dei cittadini.

E non bastano le rassicurazioni del Commissario dell'Asp Zappalà che promette con la riapertura delle prenotazioni la ripartizione a Trapani delle eccedenze di Favignana, il problema va risolto subito per tutti coloro che sono già prenotati.

Gli anziani, così come tutti i cittadini che si vaccineranno dopo, hanno diritto a potersi recare nel centro più vicino al loro comune", conclude Base Riformista.