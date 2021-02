Il Lions Club di Marsala dona un sanificatore al Comando dei Vigili Urbani 

21/02/2021 11:00:00

Una delegazione del Lions Club di Marsala, guidata dal Presidente Antonino Arangio, ha consegnato al Sindaco Massimo Grillo, presso il Palazzo Municipale, un sanificatore per il Corpo dei Vigili Urbani, alla presenza del Comandante Vincenzo Menfi.

L’apparecchio di sanificazione che sarà utilizzato per sanificare i locali e gli autoveicoli del Comando di Polizia Municipale, oltre ad essere un utile strumento in questo particolare periodo di pandemia è anche un messaggio di attenzione rivolto a coloro che quotidianamente operano nel territorio a servizio della comunità e una dimostrazione che il Lions Club di Marsala non opera soltanto con la solidarietà rivolta ai più deboli, ma è sempre disponibile a supportare le Istituzioni a vantaggio dell’intera comunità.

Il sanificatore è stato chiesto dal Comandante Vincenzo Menfi, socio del Club. Il Sindaco Grillo ha espresso parole di ringraziamento e di soddisfazione per la vicinanza.