Officina Italia, I Frutti del Sole e il biologico in Sicilia

22/02/2021 16:02:00

L'azienda marsalese I Frutti del Sole è stata protagonista del servizio di Officina Italia, l'appuntamento di Rai 3 con l'economia delle regioni. Ogni puntata è un viaggio alla ricerca delle eccellenze del made in Italy attraverso le storie e i protagonisti e alla scoperta dei nuovi talenti.

Nel servizio di Debora Verde si parla del Biologico come sinonimo di benessere, ambiente e natura, in particolare è stata raccontata la case history de I Frutti del Sole, la sua filiera ed il suo successo iniziato nel 1992 grazie all'intuizione e al tempismo di Filippo Licari.

Ad oggi l'azienda marsalese rappresenta la più grande realtà di biologico nel territorio siciliano con 60 ettari di coltivazione interamente biologica e 70 dipendenti tra fissi e stagionali che ogni giorno si impegnano nella pianificazione, nella rotazione delle colture e nella prevenzione delle malattie nelle piante come raccontato da Giuseppe Nicolosi, agronomo dell'azienda.

Un comparto, quello del biologico, in costante crescita in Europa ma soprattutto in Italia: come ha confermato Alessandro Arini, responsabile commerciale Italia ed Estero, nel periodo del lockdown ha registrato un aumento della domanda superiore all’11%.

Ecco il servizio completo: https://www.rainews.it/tgr/rubriche/officina-italia/index.html