L'Asp di Trapani e i vaccini agli over 80: lunghe code, disagi 

22/02/2021 19:22:00

Lunghe code e disagi vengono segnalati dai lettori alla redazione di Tp24 per quanto riguarda la campagna vaccinale per gli over 80. Terminata la passerella di sabato, con le prime foto e le dichiarazioni piene di entusiamo, adesso si va nella routine, e qualcosa non va, almeno nel principale centro per le somministrazioni, quello di Trapani.

Alcuni cittadini, che sono andati con i genitori anziani, hanno lamentato lunghe code, anche di due ore. C'è chi parla, invece, del solito guasto al computer per la vaccinazione. Nonostante la gentilezza del personale, inoltre, pare che le informazioni non siano molto chiare, anche perché qua abbiamo a che fare con una popolazione molto anziana, che a volte fa fatica a seguire le istruzioni dell'Asp.

A Trapani la postazione per la vaccinazione è stata allestita al seminario vescovile, accanto all'ospedale.

