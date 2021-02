22/02/2021 08:29:00

Ancora disordini al centro di accoglienza Villa Sant'Andrea di Valderice.

Ier sera una nuova fuga di nord-africani.

Alcuni di loro per tagliare la corda hanno appiccato il fuoco agli alloggi.

Ci sarebbero anche dei feriti. Il centro ora è presidiato da polizia e carabinieri.

Tante le proteste dei cittadini: "È stato detto in tutte le salse che questa struttura non è idonea all'uso cui viene adibita......ma evidentemente per perseverare in questo gioco al massacro.....qualcuno avrà il proprio tornaconto, a ogni costo, che supera ogni interesse pubblico anche a discapito dell'incolumità".