Erice, mozione di Manuguerra e Mannina per i ristori a fondo perduto per ristoranti e alberghi 

22/02/2021 12:38:00

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali di Erice in ginocchio a causa della pandemia.

A sollecitarli i consiglieri comunali Alessandro Manuguerra e Simona Mannina che hanno presentato la relativa mozione per ridare una boccata d'ossigeno in particolare a ristoratori e albergatori che ancora oggi non hanno ricevuto alcun ristoro da parte del Governo nazionale. “La politica – dicono i firmatari dell'iniziativa – deve fare la propria parte e stare vicina alle attività commerciali. Speriamo che la nostra proposta venga accolta dall'amministrazione comunale”.

L'importo dei contributi sarà determinato dalla percentuale di calo del fatturato del 2020, presentando la documentazione al Comune per il calcolo delle somme da erogare per il settore ormai al collasso.