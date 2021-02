Prima  prova del campionato zonale classe Laser a Marina di Ragusa

22/02/2021 20:17:00

Nelle acque di Marina di Ragusa il 13 e 14 febbraio, si è svolta la prima prova del Campionato Zonale della Classe Laser, con quasi 50 partecipanti complessivamente, regata di grande rilievo nel calendario zonale per la classe, aperte sia alla categoria Radial che a quella 4.7.

Sono stati due giorni impegnativi, con vento molto forte sempre oltre i 16 nodi ed instabile, con mare molto formato con onde alte oltre 2 metri, che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti partecipanti ed in particolare i nostri atleti che, come sempre hanno fronteggiato le difficoltà della gara, con coraggio e impegno.

Per la categoria 4.7 si sono distinti gli atleti Manfredi Maggio e Angelo Ciaramidaro del Circolo Velico Marsala che su 30 partecipanti, pur essendo alla loro prima esperienza in questa classe e non avendo ancora piena conoscenza della nuova barca, hanno comunque dimostrato di avere carattere e di poter dire la loro.

L'istruttore Claudio Spano' ed il direttivo del Circolo Velico Marsala sono soddisfatti del nuovo gruppo che si sta creando e confidano nella crescita dei loro atleti.