Alcamo, da oggi e fino al 26 febbraio la derattizzazione del territorio comunale

23/02/2021 14:00:00

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo comunica che, dal 23 al 26 Febbraio, la ditta incaricata, la SEA s.r.l. di Palermo effettuerà il servizio di derattizzazione, dalle ore 6:00 alle ore 15:00, del territorio comunale secondo il calendario seguente:

23 Febbraio 2021

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso Dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa a salire verso Monte Bonifato - Zona Funtanazza - Via per Camporeale;

24 Febbraio 2021

Viale Italia - Porta Palermo – da Corso VI Aprile al Viale Europa;

25 Febbraio 2021

Da Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo – Piazza Bagolino – Corso Gen. Dei Medici – Zona Santuario – Cimitero;

26 febbraio 2021

Contrada Virgini – C/da Sasi - C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina;