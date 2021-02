Trapani, rissa a Fontanelle. Provvedimenti della polizia per un'intera famiglia 

25/02/2021 14:16:00

Un'intera famiglia di Trapani "avvisata" dal Questore per la rissa a Fontanelle.

Il Questore di Trapani ha decretato sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura l’applicazione di ben 4 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti pregiudicati, una donna, i suoi due figli ed il fidanzato di una figlia, resisi recentemente autori di una rissa nel popolare quartiere di Fontanelle Sud che ha visto coinvolte anche altri due soggetti extracomunitari.

Sullo sfondo della “ zuffa ” verosimilmente una questione che ha a che fare con lo spaccio di stupefacenti, visti i precedenti di taluni dei soggetti coinvolti, settore questo che non conosce crisi e che alimenta la micro criminalità locale e straniera.

Il grave episodio si è concluso con l’arresto in flagranza di tutti e 6 i partecipanti alla rissa e con il sequestro di diversi strumenti atti offendere quali : una mazza da baseball, un manico in legno di una scopa, un coltello ed altri oggetti impropriamente usati per colpire, come ad esempio il sellino di una bici.