Marsala, l'uomo che citofona e chiede soldi. Altri avvistamenti 

Sta diventando sempre più virale la storia pubblicata da Tp24 ormai una settimana fa dell'uomo che si aggira per Marsala, citofonando a casa delle persone per cinque euro, con le scuse più diverse.

La più classica è che è rimasto a piedi con l'auto e ha bisogno di un "prestito" urgente per fare benzina. Abbiamo già raccolto decine di segnalazioni, e altre ne arrivano. Le ultime dalle zone del centro (in precedenza è stato avvistato in Via Mazara come in Via Trapani).

La novità è che gli orari in cui citofona sono adesso un po' "fastidiosi", dato che ci scrivono lettori che vengono svegliati all'alba, altri invece a notte fonda, oltre mezzanotte. L'uomo, lo ricordiamo, non minaccia e non è offensivo.

Un lettore di Tp24 lo ha di nuovo avvistato una sera in Via Trapani. Ha citofonato a casa - chiedeva cinque euro perché era rimasto senza benzina - e il nostro lettore ha rivisto le immagini del video di sorveglianza: sembra giovane, e indossa un giubbotto chiaro.

