L'uomo che va in giro per Marsala a chiedere soldi. Altre segnalazioni

16/02/2021 12:07:00

Continuano alla nostra redazione le segnalazioni su un tizio che gira per la città chiedendo soldi con insistenza, entrando a volte negli edifici, e in qualche occasione molestando le persone.

Un nostro lettore ci segnala di averlo individuato nel parcheggio di un supermercato, in Via Mazara: chiedeva soldi a sua moglie, dicendo che era rimasto a piedi, senza benzina, e che abitava in Via Trapani.

Altre segnalazioni arrivano da Via Mazara, dove si è fatto vedere più volte il personaggio in questione, che chiede cinque euro (probabilmente è un tossicodipendente) alle persone, suonando casa per casa.

E' accaduto anche ad una signora anziana: il tizio si è presentato come un amico del marito (altra circostanza accaduta più volte), dicendo che aveva bisogno urgentemente di soldi e ha ottenuto dieci euro. "Qualche giorno dopo l'ho visto di nuovo nei paraggi - racconta la donna - e ho capito che la sua era tutta scena". E' finita che l'uomo è stato allontanato dalla zona per l'intervento di alcuni residenti che l'hanno "invitato" ad andare da un'altra parte.

Altre segnalazioni arrivano dalla periferia di Marsala, da Torrelunga Puleo e Perino, e fino a due giorni fa, lo si è visto aggirarsi per Ciancio: "Chiede soldi, ma non è violento" specificano i nostri lettori.