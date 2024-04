Sibiliana Vini: successo al Vinitaly per l’autenticità della tradizione siciliana

24/04/2024 14:36:00

La 56ª edizione del Vinitaly a Verona ha segnato un successo straordinario per lo stand di Cantine Europa e per il suo brand Sibiliana Vini. Oltre a confermarsi come punto di riferimento per i clienti storici, il loro stand ha attratto moltissimi nuovi winelovers e partner provenienti da tutto il mondo.

Per Sibiliana Vini, uno degli highlight dell'evento è stato il lancio delle nuove etichette, con particolare enfasi sul restyling della linea Roceno, per il quale si è fatta promotrice di un progetto dedicato alla valorizzazione dell'artigianato di zona.

Uno dei primi protagonisti artigiani che ha preso parte a questo progetto è Nino Meo, artigiano e pittore, dell’azienda Vecchio Marchese della moglie Francesca. Numerosi sono gli altri artigiani coinvolti, che Sibiliana Vini svelerà a poco a poco nei prossimi giorni.

Questa collaborazione aggiunge un ulteriore livello di autenticità e artigianalità ai prodotti di Sibiliana Vini, che contribuisce a creare un'offerta vinicola unica e distintiva, dando voce ai talenti e alle tradizioni presenti in Sicilia.

Del resto, da sempre l’azienda, fondata nel 2014, ha voluto puntare sul legame con la sua terra. Il suo nome, infatti, deriva da Torre Sibiliana, antico faro a Petrosino che guidava i pescherecci tra Marsala e Mazara del Vallo. Questo simbolo di orientamento e guida rappresenta l'impegno dell'azienda nel valorizzare il ricco patrimonio vitivinicolo della Sicilia.

Sibiliana Vini ha scelto di distinguersi nel mercato globale abbracciando una filosofia che custodisce nel tempo antiche ed autentiche tradizioni enologiche siciliane, e lo dimostra grazie alla sua presenza in 33 paesi nel mondo, confermando il suo impegno nel promuovere al meglio il vino siciliano su scala internazionale.

