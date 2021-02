Incidente mortale sulla A29. Perde la vita il trapanese Pietro Serpentania

27/02/2021 07:08:00

È Pietro Serpentania, 49 anni, la vittima del terribile incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo, esattamente tra Montelepre e Terassini.

Uno scontro avvenuto per cause ancora in corso di accertamento ha coinvolto due mezzi pesanti che, a seguito dell’impatto, sono letteralmente volati al di là del guardrail.

Operaio, Serpentania era alla guida di un furgoncino con il figlio. Il ragazzo è adesso ricoverato in ospedale presso la clinica Villa Sofia a Palermo, in condizioni gravissime. Ci sono anche altri due feriti.

Lo scontro è avvenuto fra un camion ed un mezzo, un furgoncino, della Sicil Metalfer dello stesso trapanese.

Il tratto di autostrada interessato dal violento incidente è rimasto chiuso per diverse ore, sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas.