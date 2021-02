Diventerà Bellissima chiede la rettifica dei confini tra i Comuni di Trapani ed Erice

27/02/2021 10:40:00

Inoltrata ai Consigli comunali di Trapani ed Erice la mozione per l'avvio dell'iter sulla rettifica dei confini tra i due comuni. L'iniziativa è dell'avvocato Vincenzo Maltese, presidente del circolo Diventerà Bellissima di Trapani-Erice.

"Credo – dice - che la questione della rettifica dei confini Trapani Erice non sia più rinviabile e vada affrontata quanto prima. Sarebbe un vero cambiamento anche in termini di potenziale sviluppo del territorio mettendo ordine ad entrambe le città ormai morfologicamente rientranti in un unico contesto urbano”.



In periodo pandemico togliendo anche necessari quanto opportuni ( "imbarazzanti" ) chiarimenti delle istituzioni dovuti ad interpretazione dei vari DPCM su strade da anni divise a metà. Il fine cui deve tendere una buona amministrazione- conclude Maltese -deve essere efficienza nei servizi e armonizzazione costi e spesa pubblica!.