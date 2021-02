Marsala, dopo le proteste interviene il Sindaco: "Cerchiamo locali idonei per il vaccino"

28/02/2021 10:42:00

Meglio tardi che mai. Finalmente, dopo giorni di proteste, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, riesce a prendere un impegno con i suoi concittadini, per risolvere il problema del caos che si crea in ospedale per le vaccinazioni, con episodi che raccontiamo su Tp24 da mercoledì, e che hanno portato anche all'intervento dei Carabinieri.

Mentre in altri Comuni, come Trapani, si lavora per fornire locali adeguati per evitare code e assembramenti, a Marsala l'Amministrazione Comunale taceva.

Adesso, finalmente, sulla scorta delle proteste, si fa sentire il Sindaco Grillo che dichiara: "A seguito degli assembramenti verificatisi presso l’ospedale Paolo Borsellino per effettuare il vaccino, ho sentito il Commissario dell’Asp di Trapani ed ho dato disponibilità di un altro locale con ampi spazi, ove dovesse rendersi necessario. Domani sarà programmato un sopralluogo". Di più non è dato sapere. Speriamo che questo "locale con ampi spazi" non faccia la fine del padiglione Covid (si è scoperto dopo tre mesi che i lavori non sono mai cominciati ...).