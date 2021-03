La transgenesi, dai 5 Stelle a Massimo Grillo

02/03/2021 07:00:00

La transgenesi del Movimento Cinque Stelle ed altri.

Partendo dalla definizione di transgene ovvero un gene estraneo inserito in un qualsiasi organismo tramite operazioni di ingegneria genetica - nel caso di specie, politica -, intendiamo oggi con il termine transgenesi l'inserimento di un gene esogeno all'interno di un altro organismo.

Di Maio dopo il travagliato sostegno al governo Draghi ha dichiarato che il movimento è diventato un soggetto moderato e liberale. Ci si fa aiutare dalla politologia per dare una definizione delle caratteristiche del nuovo M5S.



Moderato chi si mantiene in una posizione di centro, lontano da ogni estremismo, ma in realtà su posizioni tendenzialmente conservatrici; anche, di ciò che è proprio di tale atteggiamento: idee, opinioni, tendenze. Un partito moderato - non formale - nella storia della penisola esisteva durante il risorgimento ,esponenti di rilievo furono C. Balbo, M. d’Azeglio e C. B. conte di Cavour, rappresentanti della "destra storica". Liberale sono coloro che fanno riferimento al liberalismo ,dottrina politica, elaborata inizialmente dai filosofi illuministi tra la fine del XVII e il XVIII secolo, che attribuisce all’individuo un valore autonomo rispetto a quello dello stato, e che intende limitare l’azione di quest'ultimo sulla base di una ferma separazione tra pubblico e privato.



In ragione del pensiero del ministro degli esteri la boutade che ha accompagnato il movimento, che fosse post ideologico è smascherata, definitivamente. Come ogni partito novecentesco ha al suo interno correnti ,a maggior motivo collocandosi al centro dell'agone, Fico, D'Incá e Patuanelli di sinistra, lo stesso Di Maio, Crimi, Spadafora e Toninelli di centro tendenti a destra. L'uomo di destra e no Europa G. Paragone è fuoriuscito.

Questo a livello nazionale . Non si può non osservarla a livello locale, anche perché dovrebbero essere i nostri interlocutori, diretti. Da 35 anni assistiamo alle '"trans" - Treccani docet - del sindaco lilibetano, centro,incursione a sinistra con la foglia di fico da indipendente - poi a destra, ai giorni nostri nuovamente al centro con sostegno da destra. Gli assessori A. Galfano e M.Gandolfo. I consiglieri Sturiano e Vinci. Transgenesi moderno trasformismo.

Vittorio Alfieri