Chi l'ha visto? Si cerca a Marsala Nicolò Galfano 

03/03/2021 12:57:00

Da Lunedì scorso, a Marsala, non si hanno più notizie del signor Nicolò Galfano, di anni 49, allontanatosi in mattinata da casa, dove non ha fatto più rientro.

Al momento dell'uscita dal suo domicilio indossava un giubbotto di colore blu con cappuccio, felpa di colore nero e scarpe ginniche blu.

L'uomo - 1.75 di altezza, capelli brizzolati e barba lunga – stazionava quotidianamente nei pressi del parcheggio comunale di via G. Anca Omodei. Negli ultimi giorni è stato visto in stato confusionale.

A coordinare le ricerche è la Prefettura di Trapani, informata dell'accaduto dal Commissariato PS di Marsala. Chiunque avesse notizie è invitato a contattare le Forze dell'Ordine.