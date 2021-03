Ruba lo scooter al compagno della sua ex. Arrestato a Trapani

03/03/2021 14:20:00

Ruba lo scooter del compagno della sua ex fidanzata per ritorsione. Ma è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia. E' successo a Trapani la notte del 25 Febbraio scorso.

Gli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Trapani traevano in arresto un trentacinquenne italiano che, per ritorsione nei confronti dell’attuale compagno della sua ex fidanzata, si impossessava del suo scooter custodito nelle pertinenze della sua abitazione.

Il ladro, dopo aver forzato la porta d’ingresso con un calcio, si impossessava del ciclomotore e mentre tentava di allontanarsi portando via con sé il mezzo, veniva sorpreso dalle Volanti della Polizia di Stato, tempestivamente allertate dalla persona offesa.

Il ladro veniva tratto in arresto per tentato furto in abitazione ed in esito al giudizio di convalida veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.