Trapani, aggredisce il poliziotto che gli voleva ritirare la patente: arrestato

03/03/2021 14:40:00

Aggredisce il poliziotto dopo essere stato trovato con della droga addosso. Un uomo a Trapani è stato arrestato dalla Polizia. E' successo la sera del 22 febbraio 2021, un trentenne di nazionalità tunisina è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per aver cagionato lesioni ad un poliziotto delle “Volanti”, intento a redigere il verbale di ritiro della sua patente guida.



Il tunisino, alla guida della sua autovettura, era stato poco prima sottoposto a controllo dalla Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di prevenzione, e trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Dopo aver appreso che sarebbe scattata nei suoi confronti la sanzione del ritiro della patente guida, così come previsto dall’art. 75 D.P.R. 309/90, l’extra comunitario si innervosiva e si scagliava contro gli Agenti, sferrando un calcio che colpiva uno di loro alla mano, rendendo necessario il ricorso alle cure mediche.

Contenuto grazie all’ausilio dell’altro personale giunto in soccorso degli operatori, il soggetto veniva tratto in arresto e condotto il giorno seguente dinanzi all’A.G. che convalidava l’arresto ed applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.