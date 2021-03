Castellammare, donna patteggia la pena per omicidio stradale

03/03/2021 04:00:00

Giovanna Maria Mazzara, 60 anni, ha patteggiato 8 mesi di reclusione, pena sospesa, con il ritiro della patente per tutto il periodo, per aver contribuito a causare il tragico incidente che, lo scorso luglio ha provocato la morte del 23enne Francesco Caleca che si trovava a bordo della sua moto, in via Fraginesi a Castellammare del Golfo.

La donna davanti al gip di Trapani, Caterina Brignone, ha ammesso le sue colpe parziali. La perizia della Procura di Trapani ha accertato proprio un concorso di colpa nel sinistro. Sia la donna in auto che il giovane in moto, hanno invaso la corsia di marcia opposta e per il giovane non c'è stato scampo. L'impatto prima con l'angolo sinistro dell'auto e poi lo schianto sul parabrezza mentre la moto scivolava per diversi metri più avanti. Bisogna dire che quel tratto di strada è molto stretto e visto che è a doppio senso, è sempre stato particolarmente pericoloso.

La donna che ha patteggiato la pena dovrà pagare le spese legali alle parti civili, i genitori e la sorella di Francesco. Un ragazzo d'oro, amato da tutti in paese.