"Tutta l'Italia verso la zona rossa" 

03/03/2021 16:05:00

«A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione. più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni».

Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

Attesa per il bollettino di oggi sull'andamento del Coronavirus in Italia soprattutto alla luce del trend in crescita registrato soprattutto sul fronte dei ricoveri e delle terapie intensive. Così, mentre gli occhi restano puntati su contagi e morti da Covid, crescono le zone rosse nel nostro Paese (e ora anche la Lombardia è a rischio) mentre la Sardegna (unica regione in zona bianca) ha deciso di sottoporre a test rapidi chi arriverà sull'isola. Ieri il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 6 marzo e durerà fino al 6 aprile. E si lavora anche a un decreto Sostegno con fondi alle imprese e un'estenzione del blocc dei licenziamenti. Intanto questa mattina, al Mise, si è tenuto un vertice tra il ministro Giancarlo Giorgetti e le case farmaceutiche che si sono dette pronte a produrre il vaccino in 4-6 mesi.