Aggiornamento Coronavirus, sei nuovi decessi. I dati di oggi nel trapanese

03/03/2021 19:49:00

Sono sei le nuove vittime del Covid-19 in provincia di Trapani. In totale sono 249 i deceduti dall’inizio della pandemia, secondo i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 3 marzo 2021. Scendono ancora i contagiati dal Coronavirus, sono 514 gli attuali positivi, ieri erano 533.

Aumentano i guariti: dall'inizio della pandemia si sono ammalate e guarite dal Covid 10.013 persone. Diminuisce ancora il numero dei ricoverati negli ospedali della provincia. Sono 35 in totale e di questi 3 in terapia intensiva e 32 nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 230 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 154. Tra le città con più contagi: Castelvetrano con 99, Trapani 95 e Marsala con 81.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 66, Buseto Palizzolo 0; Calata-fimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 49; Castellammare del Golfo 1, Castelvetrano 99; Custonaci 10; Erice 46; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 81; Mazara 36; Paceco 10; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 2; Poggioreale 2; Salaparuta 0; Salemi 2, San Vito Lo Capo 2; Santa Ninfa 3; Trapani 95; Valderice 7; Vita 1.