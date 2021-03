Trapani, scontro tra il sindaco e i grillini sullo stop al servizio di assistenza igienico-sanitaria

03/03/2021 20:19:00

Duro scontro, a Trapani, tra il Movimento Cinque Stelle e il sindaco Giacomo Tranchida sul servizio di assistenza igienico-sanitaria personale per gli studenti disabili sospeso dallo scorso lunedì.

"Il servizio rappresenta un diritto fondamentale e irrinunciabile per tutti gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado non autosufficienti sul piano motorio o mentale", dicono le portavoce al Comune di Trapani del Movimento cinque Stelle Francesca Trapani e Chiara Cavallino. Ma a far sentire la propria voce è anche il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo."Purtroppo - proseguono - le risorse stanziate dall'Amministrazione comunale di Trapani erano sufficienti a coprire l'erogazione dei servizi di assistenza igienico personale fino al mese di febbraio, causando la brusca interruzione del servizio negli istituti scolastici comunali. Sabato mattina, abbiamo incontrato diversi genitori di alunni con disabilità, apprendendo la loro forte preoccupazione, legata al fatto che le delicatissime funzioni di assistenza finora espletate dal personale OSA e OSS, dovrebbero ora essere assunte dagli operatori scolastici (ATA) che non sempre si trovano in possesso di un'idonea e adeguata formazione necessarie per garantire una corretta assistenza agli alunni, soprattutto in presenza di patologie complesse e molto differenti tra loro".

“Per far luce su questa vicenda – sottolinea Francesca Trapani - abbiamo deciso di presentare un'interrogazione per chiedere al Sindaco Tranchida il motivo per cui le risorse stanziate dall'amministrazione Comunale siano state previste in misura sufficiente solo a coprire l'erogazione dei servizi di assistenza fino all'inizio di marzo, determinando un'interruzione del servizio ad anno scolastico in corso. Sulla stessa lunghezza d'onda, il senatore Santangelo: "Alla Giunta Tranchida chiediamo chiarezza. La tutela degli ultimi e dei più deboli è una battaglia che non ha colori politici e deve rappresentare un'assoluta priorità a qualsiasi livello di amministrazione. Non possiamo accettare nessun scarica barile, occorre ripristinare il servizio in tempi rapidi e garantire elevati livelli qualitativi di assistenza igienico-personale a tutti gli alunni con disabilità”. La replica di Giacomo Tranchida non si è fatta attendere: “O gli attuali Consiglieri comunali 5 Stelle, Trapani e Cavallino, ed ancora più grave il loro mentore senatore Santangelo, sono degli emeriti ignoranti in materia – e pertanto si rivelano inaffidabili nel governo della cosa pubblica, tanto a Trapani quanto a Roma – oppure sono in malafede e come sciacalli strumentalizzano le famiglie trapanesi e non solo con figli studenti portatori di handicap”.

Il sindaco puntualizzata che, come deliberato dal Consiglio di giustizia amministrativa “il servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili gravi permane in capo allo Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica. Rispetto a tale inadempimento statale – conclude il primo cittadino - abbiamo finanche interessato l’Autorità Giudiziaria”.