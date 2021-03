La Sigel al gran galà di Coppa Italia A2. Nel quarto di Finale incontra Vallefoglia

03/03/2021 13:02:00

Una piccola realtà di seconda serie nazionale come Marsala Volley approda tra le migliori otto formazioni a giocarsi l'insidioso e lungo cammino che apre l'accesso alla Finale di Rimini. L’ingresso alla Coppa Italia di categoria 2020/'21 risulta essere tra i momenti più alti della stagione condotta dalle azzurre di coach Amadio. Ufficialmente, una qualificazione divenuta aritmetica a margine della gara di recupero di regular-season Sigel Marsala-Exacer Montale 3-1 del 20 gennaio scorso, ma le basi solide per costruirsi il traguardo sono state gettate ben prima, tappa per tappa, grazie a successi più che meritati, frutto di una impostazione di gioco arioso ad innescare la finalizzazione di tutte le attaccanti.

Come noto, la 24^Coppa Italia è strutturata su tre turni (due sono ad eliminazione diretta). Le quattro squadre ad uscire vincenti dagli incroci accedono al tabellone della Semifinale che si disputerà mercoledì 10 marzo prossimo, con la Finale che, come da tradizione, avrà luogo lo stesso giorno (il 14 marzo) e nella stessa sede della Final Four di Serie A1. L'incrocio che riguarda in questo Quarto di Finale la Sigel Marsala si giocherà nelle Marche in casa della squadra miglior classificata, colei che è giunta prima al termine delle sedici giornate nel girone "Est", appunto la Megabox Vallefoglia.

Al PalaDionigi di Montecchio (Pesaro-Urbino) giovedì 4 marzo 2021 con fischio d'inizio alle ore 17,30 la Sigel di Amadio, orgogliosamente, andrà a competere su un altro fronte che differisce dal campionato. Chi vince affronta in Semifinale la vincente del confronto Acqua&Sapone Roma Volley Club-Cbf H.R. Macerata.

Le tigri biancoverdi allenate dall'allenatore Fabio Bonafede pensano in grande (a dicembre scorso a dar manforte al potenziale offensivo Barbara Dapic proveniente dalla A2 di Martignacco, ndc) e sono in uno stato di forma invidiabile. Innanzitutto, domenica hanno rifilato alla Lpm Bam Mondovì un secco tre set a zero e in Pool Promozione hanno agganciato a quota quarantaquattro punti il duo di testa composto dalla stessa Mondovì e Acqua&Sapone Roma Volley Club. Ex di turno il capitano della Sigel della passata stagione di seconda serie nazionale, la centrale milanese Silvia Bertaiola. Ad affiancarla al centro la "lunga" statunitense Rachel Kramer. Parecchia attenzione dovrà essere prestata al pallottoliere offensivo Alice Pamio-Lucia Bacchi. A guidarle la regia di Martina Balboni anno di nascita 1991, ex Bergamo, Forlì e Monza in A1 e nella passata stagione la sfortunata parentesi tra le fila di Acqua&Sapone Roma Volley Club. Il libero della squadra è Giulia Bresciani che

nelle Marche ha ritrovato il tecnico avuto a inizio carriera a Bolzano. Il libero di Pietrasanta (Lucca) la scorsa estate assieme alla Pamio ha lasciato San Giovanni in Marignano per sposare la Megabox, squadra matricola di serie A2, ma già inserita tra il novero delle "big". Tra le esperienze precedenti, la Bresciani annovera anche l'annata in A1, 2018/2019, in quel di Chieri.

Intanto, settimana sacrificata per le azzurre che stanno rifinendo gli allenamenti di preparazione presso il "Fortunato Bellina" in previsione di questo imminente impegno ufficiale e di quello di domenica 7 nella Pool in casa di Macerata (2^giornata). Si contano ormai le ore e poi la partenza su sistemazione aerea.