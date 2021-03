I medici di famiglia accusano: "Super compensi per i colleghi dell'Usca"

04/03/2021 10:50:00

"Medici dell'Usca che lavorano fino a 10 ore al giorno a 40 euro all'ora". E' questa una delle contestazioni del dossier prodotto dalla Fimmg, il più grande sindacato dei medici di famiglia, guidato da Gigi Tramonte.

"I medici dell'Usca sono molti di più rispetto a quelli previ-sti. A Palermo, per esempio sono 352, invece di 172 e soprattutto dovrebbero occuparsi del'assistenza domiciliare dei pazienti covid e invece si occupano di altro, lasciando senza sostegno i pazienti a casa", si legge nel documento che è approdato in commissione sanità all'Ars che dovrà verificare compensi e incarichi ai medici assunti dalla Regione per comporre l'Usca. Il fatto grave che contesta la Fimmg è che i medici di famiglia avevano ri-sposto al bando, "in 1400 si erano offerti volontari e molti avrebbero lavorato anche gratis".

Per il commissario all'emergenza Covid a Palermo Renato Costa, tutto sarebbe nella norma, si sono fatte dice anche 800 visite al giorno.

La presidente della commissione sanità Margherita La Rocca Ruvolo vuole però appofondi-re e vederci chiaro, "anche noi abbiamo notizia di medici dell'usca che guadagnano 700 euro al giorno. Abbiamo chiesto la documentazione all'assessorato e poi faremo il punto. E' vero che i medici dell'Usca sono esposti a rischi - ha detto - ma allora quanto dovrem-mo dare a chi lavora nelle terapie intensive e agli infermieri?". Intanto il sindacato dei medici di famiglia continua a discutere con la Regione per la questione vaccinazioni.