Trapani, Tranchida chiede alla Regione la nomina del presidente del Consorzio universitario

06/03/2021 21:05:00

Con una nota inviata al presidente della Regione siciliana, all’assessore all’Istruzione e per conoscenza al Rettore dell’Università di Palermo,

il sindaco Giacomo Tranchida sollecita la nomina del presidente del Consorzio universitario della provincia di Trapani, ritenendo "non più rinviabile tale adempimento che, di fatto, non consente il corretto svolgimento delle attività e, tra l’altro anche l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione scaduto il 31 luglio 2020 e non più in prorogatio già dal 16 settembre 2020". Il sindaco si è espresso in qualità di socio del Consorzio universitario trapanese.