Basta un goal all'AC Life Style Handball Erice per aver ragione sulla SSV Brixen Sudtiro

Successo in casa per l’ AC Life Style Handball Erice nella 9^ giornata di ritorno “Serie A Beretta” contro l’SSV Brixen Sudtirol. Partita escandescente ed equilibrata nel primo tempo che vede le padrone di casa mantenere il controllo del match tra il pari e una rete di vantaggio. Ritmi intensi e una bella pallamano tra le due compagini reduci da una sconfitta e decisa a portare a casa 2 punti importanti per la classifica del campionato. Le Arpie difendono con grinta e nei primi minuti fioccano i cartellini gialli dei direttori di gara. Non si risparmiano un colpo le due compagini con un gioco veloce che tiene tutti con il fiato sospeso. I primi 30 minuti finiscono con un apertissimo 12-11 ma che nel secondo tempo vede le altoatesine scendere in campo con una marcia in più. In porta Monika Prunster chiude la saracinesca vanificando per ben 12 minuti ogni attacco delle ericine che subiscono impotenti le incursioni in area di una inafferrabile Sofia Gilardi che marca 4 reti, l’esperienza di Nadja Abfalterer e di Sarah Hilber che siglano 5 goal a testa e conferma il suo valore la velocità di Giada babbo che con 7 mine è la migliore realizzatrice dell’ SSV Brixen Sudtirol. L’AC Life Style Handball Erice subisce un breack di svantaggio che raggiunge 0-6 ma che non fa perdere alla squadra la lucidità. Recupera lo svantaggio accumulato grazie ad Ana Rajic e Antonella Coppola che trascinano le compagne e segnano 5 reti. Precisa in attacco Sladana Perazic che con 10 reti è la migliore marcatrice del matrch. Al 59° le squadre si trovano in parità con un punteggio di 25-25 e dopo il time out di Mr Fernando Gonzalez Gutierrez l’azione decisiva dà la vittoria alle padrone con la rete di Daniela Natale all’ultimo secondo. Finisce quindi con un punteggio di 26-25 che rimette in gioco le ericine ed ambire i play out. Prossimo match in casa tra 2 settimane contro il Cellini Padova trasmesso esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

Il tabellino della gara:

AC Life Style Handball Erice VS SSV Brixen Sudtirol: I° Tempo 12-11/II° Tempo 26-25

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L., Ravatz A. 1, Terenziani V., Natale D. 2, Marino T., Martinez Bizzotto V. 3, Rajic A. 5, Nangano G., Priolo C., Tisato M., Podariu I., Coppola A. 5, Modernell A., Perazic S. 10, Michalski E., Barreiro M. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

SSV Brixen Sudtirol (reti per giocatrice): Abfalterer N. 5, Babbo G. 7, Di Carlantonio L., Durnwalder S., Eder A., Ghilardi S. 4, Hilber S. 5, Maurberger S. 1, Nothdurfter B. 1, Pruenster M., Vegni V. 2, Vikoler V. Allenatore: NOESSING HUBERT

DIRETORI DI GARA: FATO GIOVANNI - GUARINI LUIGI

IN DIRETTA E ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS.IT”

MAX ROCCHETTI

Foto: JOE PAPPALARD