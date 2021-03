L'eterna faida interna del Pd

08/03/2021 14:15:00

È più forte di loro . Come accade spesso il PD è vittima di una faida interna. Il segretario Zingaretti nonché presidente della regione Lazio si è dimesso : 'Basta stillicidio, mi dimetto da segretario.

Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie quando esplode il Covid' scrive su Facebook. Choc nel partito. Salvini: 'Spero non sia un problema per il governo' . La decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale Dem già convocata per il 13 e 14 marzo. L'Assemblea del 13 era nata per trovare una mediazione tra quanti sostengono il segretario e quanti, sia tra le minoranze che tra la maggioranza, chiedevano un congresso. Ora potrebbe diventare molto combattuta, con un vincitore e uno sconfitto, con rischi per la tenuta del Partito e del governo. Zingaretti, non apprezza l'istanze delle correnti di minoranza, Base Riformista (l'area di Guerini Lotti e Marcucci, ex renziani) e dei Giovani Turchi (quella di Orfini), granitici sulla richiesta del congresso, descrivendole come interessate al mero potere interno. Il PD ha per statuto riconosciuto la libertà e il pluralismo associativo. Idea condivisibile ma a volte si esagera. Fondato nel 2007 dalla fusione a freddo tra DS e Margherita ha espresso già 8 segretari nell'ordine, Veltroni,Franceschini, Bersani, Renzi (due mandati)Martina, -con le reggenze Epifani ed Orfini- infine Zingaretti. Un po troppi in 13 anni e mezzo. A meno che Zingaretti entro il 13 non ritiri le dimissioni, lo statuto non permette all'Assemblea di respingerele, ci sarà un nono. Sulle correnti se ne contano 10, si menzionano i capi: area socialdemocratica:Zingaretti, Orlando, Cuperlo, Orfini e Damiano; area liberale: Gentiloni, Ascani, Lotti, Martina;area cristiano sociale Franceschini.

Il partito in Sicilia è guidato da Barbagallo di AreaDem, anche l'unico deputato all'ARS del collegio di trapani Gucciardi è della stessa corrente Ovviamente anche in provincia di Trapani si è componenti di fazioni, la presidente Valentina Villabuona fa riferimento alla corrente Base Riformista la più critica, il segretario Venuti e quella comunale Mezzapelle ad AreaDem, che nel 2019 sostenne Zingaretti il cui leader è l'ex segretario del Partito Franceschini. Ciò che sta accadendo nel PD lilibetano è risaputo. Sì, è più forte di loro.



Vittorio Alfieri