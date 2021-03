Erice e il consiglio sulla funivia: la maggioranza se ne va, l'opposizione protesta 

08/03/2021 18:51:00

Altro pomeriggio di tensione politica ad Erice. Era convocato il consiglio comunale, anche per discutere del futuro della FuniErice, la società che gestice la funivia (ne parliamo qui), ma al momento di trattare il punto, la maggioranza ha abbandonato l'aula, facendo venir meno la seduta. Tutto rinviato a domani.

Due consiglieri di opposizione, Manuguerra e Mannina, parlano di "amarezza e delusione". "La maggioranza è andata via in modo vergognoso dopo un gesto della Sindaca Toscano - racconta Manuguerra - per non trattare un punto fondamentale per la cittadinanza di Erice e non solo". Qui invece l'intervento di Simona Mannina che parla di un "episodio grave", con la "Sindaca che ha evitato con un gesto eloquente i consiglieri a lasciare i lavori, violando il diritto e il dovere dei consiglieri all'autonomia nello svolgere i lavori del consigio comunale".