In 50 a una festa a Mondello: blitz della polizia, gli invitati tentano la fuga

09/03/2021 10:40:00

C'è chi si è nascosto tra le piante del giardino, pur di non farsi trovare. Ma il dato incredibile è che Palermo vive, sul fronte Covid, giorni di assedio (fa da sola la metà dei contagi in Sicilia ... ) e c'è gente che se ne frega e organizza feste in villa come se nulla fosse.

Una festa con cinquanta invitati, in una villa sul lungomare di Mondello è stata scoperta dai poliziotti. Gli agenti hanno fatto irruzione nella villa in viale Regina Elena e, per evitare fughe dall'ingresso posteriore (in viale Principe di Scalea) hanno dovuto circondarla. A quel punto è scattata la corsa a nascondersi negli angoli più improbabili della residenza: gli agenti hanno trovato adulti nascosti fra le piante del giardino per evitare di essere sanzionati, altri si sono nascosti nelle camere da letto, altri ancora hanno fatto finta di essere lì per protestare per la musica ad alto volume. Gli agenti hanno identificato i proprietari della villa che hanno dato la festa e tutte le persone presenti. La polizia sta ora passando al vaglio le singole posizioni per eventuali sanzioni per la violazione della normativa anti-Covid. Rischiano almeno 400 euro a testa di multa.